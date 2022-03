Bern – Bundesrat Guy Parmelin hat Corona und sagt alle Termine ab

Anlässlich eines Covid-Tests am Samstagvormittag wurde Bundesrat Guy Parmelin positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung am Samstag mitteilte. Parmelin habe sich testen lassen, nachdem er leichte Symptome verspürt habe. Der Wirtschaftsminister habe sich in Isolation begeben und werde seine Arbeit aus dem Homeoffice weiterführen. Bundesrat Parmelin hat alle geplanten Veranstaltungen der nächsten Tage abgesagt.

Jetzt befinden sich zwei Bundesräte in Isolation

Parmelin ist damit der dritte Bundesrat innert kurzer Zeit, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Bundespräsident Ignazio Cassis wurde am 17. Februar positiv getestet. Auch er sagte damals alle Termine ab und begab sich in Isolation.



Am 9. März fiel der Corona-Test von Bundesrat Alain Berset positiv aus. Er liess sich wie Parmelin testen, weil er leichte Symptome verspürt hatte. Für positiv Getestete gilt in der Schweiz eine Isolationspflicht von fünf Tagen. Das bedeutet, dass sich zurzeit zwei Bundesräte in Isolation befinden.