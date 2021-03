Im Brief geht es um Investitionen in eine Impfstoffproduktion.

Lonza-Präsident Albert Baehny hat sich erstmals zum «Impf-Gate» geäussert. Er habe den Bundesrat schon im April 2020 darauf hingewiesen, dass es für die Schweiz eine Möglichkeit gebe, eine führende Rolle bei den Impfstoffen einzunehmen, sagt Baehny zur «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel). Nach einem Treffen mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) seien die Gespräche aber versandet. Dabei habe er unter anderem die Möglichkeit einer eigenen Produktionslinie in Visp VS für 100 Millionen Moderna-Dosen ins Spiel gebracht.