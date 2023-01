Coronavirus: Bundesrat hat entschieden – keine Testpflicht für Reisende aus China

Der Bundesrat hat entschieden, dass es in der Schweiz vorerst keine Testpflicht für Reisende aus China geben wird.

Wie der Bundesrat mitteilt, hat er sich an seiner Sitzung am Mittwoch mit den Empfehlungen der EU bezüglich Massnahmen für Personen, die mit dem Flugzeug aus China einreisen, auseinandergesetzt. Er hat entschieden, dass vorerst keine Testpflicht für Reisende aus China eingeführt wird.

Grundlage für den Entscheid bilde die aktuelle epidemiologische Lage. Die Menschen in der Schweiz besitzen einen hohen Schutz vor einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung: Viele seien geimpft oder hätten eine Infektion durchgemacht.

Hohe Viruszirkulation in der Schweiz

Zudem sei die Viruszirkulation derzeit in der Schweiz so hoch, dass eine Testpflicht für eine vergleichsweise geringe Anzahl Personen, die direkt aus China mit dem Flugzeug einreisen, kaum einen Einfluss auf die Verbreitung des Virus in der Schweiz habe.