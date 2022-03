Neue Entscheide – Bundesrat hebt alle Corona-Massnahmen auf

Erstmals nach zwei Jahren kehrt die Schweiz vollständig zurück in die Normalität. Ab Freitag sind die letzten Massnahmen in der Covid-19-Verordnung besondere Lage aufgehoben, wie der Bundesrat nach seiner Sitzung am Mittwoch mitteilte. Sowohl die Isolationspflicht für infizierte Personen als auch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen entfallen. Zudem wird die SwissCovid-App vorübergehend deaktiviert.

Der Bundesrat begründet das Ende der Massnahmen damit, dass es dank der hohen Immunisierung der Bevölkerung in den letzten Wochen zu keinem markanten Anstieg der Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen gekommen sei. Dies, obwohl die Zahl der Infektionen zwischenzeitlich wieder angestiegen sei. Eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit hält er in den nächsten Monaten für wenig wahrscheinlich.

«Saisonale Erkrankungswellen»

Kantone wieder verantwortlich

Der Bundesrat gibt mit dem Wechsel in die normale Lage das Ruder zurück an die Kantone. Diese tragen für die meisten Aufgaben in der Bewältigung der Covid-19-Pandemie nun wieder die Hauptverantwortung – wie es das Epidemiengesetz vorsieht. Bis am 22. April ist ein Grundlagenpapier des Bundes bei den Kantonen, den Sozialpartnern sowie den Parlamentskommissionen in Konsultation. Dieses hält die Ziele und die Aufgabenverteilung in der Übergangsphase fest.