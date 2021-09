200 Millionen Franken zusätzlich - Bundesrat hilft SBB mit Finanzspritze aus der Klemme

Der Bundesrat kündigt an, dass er der SBB als Sofortmassnahme den Kreditrahmen für kurzfristige Darlehen von 750 Millionen Franken auf 950 Millionen erhöht.

Für die Zeit nach 2021 will der Bundesrat die finanzielle Situation der SBB vertieft analysieren.

Die SBB sorgt sich um ihre Liquidität. Wenn alles gut gehe, werde man noch bis November Geld haben, sagte CEO Vincent Ducrot vor einigen Tagen. Existenziell gefährdet sei die SBB zwar nicht, aber aktuell fehlen in der Kasse rund 1,1 Milliarden Franken.

Am Mittwoch kündigte nun der Bundesrat an, dass sie der SBB als Sofortmassnahme den Kreditrahmen für kurzfristige Darlehen von 750 Millionen Franken auf 950 Millionen erhöhen werden. Das sollte bis Ende Jahr reichen, damit die SBB Finanzierungslücken aufgrund der Coronakrise überbrücken können. Zudem soll die SBB mit diesem Geld bereits beschlossene Investitionen bezahlen.

Kapitalbedarf für Anschaffungen

Die SBB werden aber auch in den nächsten Jahren mehr Geld brauchen, weil einerseits Rollmaterial erneuert werden muss. Andererseits sind Investitionen in zusätzliche Züge und Wartungseinrichtungen erforderlich und auch in die SBB-eigenen Immobilien muss investiert werden.