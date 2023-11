Bundesrat informiert: 10 Schweizer Doppelbürger warten im Gazastreifen auf ihre Ausreise

Seit Kriegsausbruch hat sich die humanitäre Lage in Israel, Palästina und der ganzen Region massiv verschlechtert. Besonders betroffen ist der Gazastreifen. Es fehlt an Nahrungsmitteln, Medikamenten und Trinkwasser. Der Bund spricht von «verheerenden humanitären Folgen» und möchte helfen. Er beantragt beim Parlament 90 Millionen Franken zusätzliche Hilfsgelder.

Das Geld soll vor allem an die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung gehen, daneben aber auch an mehrere UNO-Organisationen, sowie weitere Hilfswerke, sagt der Bundesrat. Derzeit beträgt das jährliche Budget der Schweizer Hilfe in Israel und Palästina rund 30 Millionen Franken, 20 Millionen davon erhält das umstrittene Palästinenserhilfswerk der UNO (UNRWA). Vom 90-Millionen-Hilfspaket wird das UNRWA aber nicht profitieren.

Zehn Schweizer Doppelbürger stünden derzeit an der Grenze zu Rafah (Ägypten). Sie warteten darauf, aus dem Gazastreifen ausreisen zu können, so Cassis. Das EDA sei mit den Behörden in Ägypten in Kontakt, damit diese Menschen den Gazastreifen möglichst schnell verlassen könnten.