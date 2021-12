Neue Gefahr durch Omikron – Bundesrat informiert heute über neue Massnahmen

Eine der Massnahmen, die der Bundesrat in die Konsultation gegeben hat, ist die Ausweitung der Maskenpflicht. Neu soll diese für sämtliche Innenbereiche von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben gelten, also etwa in Kinos oder Fitnesszentren. Die Maskenpflicht soll auch bei 3G-Veranstaltungen in Innenräumen gelten, etwa an Konzerten oder Eishockeyspielen.