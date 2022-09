«Wir müssen einen Flächenbrand verhindern» – Sommaruga erklärt Axpo-Milliardenkredit

«Die Unterstützung des Bundes ist an strenge Bedingungen geknüpft», so Sommaruga. Für die Darlehen müsse die Axpo neben den marktüblichen Zinsen auch einen Risikozuschlag zahlen. Zudem gelte ein Dividendenverbot, solange Zahlungen ausstehend sind. Das soll dazu führen, dass Unternehmen die Darlehen des Bundes wirklich nur dann benutzen, wenn es wirklich notwendig ist. «Kein Management klopft gerne beim Staat an», so die Energieministerin.