Medienkonferenz – «Rasch» und «unbürokratisch» – Schweiz aktiviert Schutzstatus für ukrainische Flüchtlinge

Karin Keller-Sutter kann noch keine konkreten Zahlen nennen. 7000 Ukrainerinnen und Ukrainer lebten schon in der Schweiz. Das der Status S ein vorübergehender Status ist, seien keine Integrationsmassnahmen angedacht. Es gäbe aber Angebote der Kantone, so Keller-Sutter. Bereits 320 Personen hätten sich bei Bundesasylzentren gemeldet, so Christine Schraner-Burgener vom SEM.