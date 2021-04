Am Mittwoch verkündet der Bundesrat, ob er weitere Lockerungsmassnahmen für die nächsten Wochen plant. In der Diskussion stehen neben der Öffnung der Restaurantterrassen auch die Erhöhung der erlaubten Anzahl an Personen für private Treffen im Freien und Lockerungen, die den Jugendlichen entgegenkommen. Lesen Sie hier alles über die möglichen Lockerungen.