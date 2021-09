Produktion in der Schweiz : Bundesrat informierte Parlament nicht über Lonza-Impfdeal

In den ersten Pandemie-Monaten verhandelte die Schweiz mit der Spitze von Lonza über eine einheimische Impfstoffproduktion. Die Regierung liess das Parlament im Dunkeln.

Es ging darum, ob sich der Bund an einer Impfstrasse im Wallis beteiligt sollte: Lonza Gebäude in Visp.

Schlüsselrolle für die Schweiz

Durch die in der Schweiz vorgesehene Produktion des damals noch nicht zugelassenen Moderna-Impfstoffs für den europäischen Markt dürfte der Schweiz eine Schlüsselrolle in der Versorgung Europas zufallen, heisst es im Dokument weiter. Um die Produktionskapazität zu erweitern «und möglichst schnell die gesamte Schweizer Bevölkerung wie auch grosse Teile Europas zu schützen», seien zusätzliche Investitionen am Lonza-Standort in Visp nötig.