Corona-Politik – Bundesrat kommt Genesenen entgegen – und lässt Zertifikatspflicht in Kraft

Politiker haben in den letzten Tagen eine Aufhebung der Zertifikatspflicht gefordert. Dem kommt der Bundesrat aber aufgrund der aktuellen Lage nicht nach. Er will Mitte November nochmals darüber befinden.

Betreffend Zertifikate für Einreisende hat der Bundesrat beschlossen, dass auch Personen, die mit einem nur von der WHO anerkannten Präparat geimpft worden sind, ein Schweizer Zertifikat erhalten sollen.

Diese Vorschläge sind bis am 26. Oktober in der Konsultation. Am 3. November entscheidet der Bundesrat.