In seiner heutigen Sitzung hat der Bundesrat den Einsatz des Covid-Zertifikats diskutiert und die Stossrichtung für die Vernehmlassung festgelegt. Nach Willen des Bundesrates wird das Zertifikat bei Grossveranstaltungen und Orten mit erhöhten Ansteckungsrisiko, wie Discos und Clubs eingesetzt werden. Nicht zum Einsatz kommen soll es an alltäglichen Orten wie im ÖV, an Schulen, in Läden und am Arbeitsplatz. Für Restaurants, Kinos und Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmenden soll das Zertifikat nicht zwingend sein. Der definitive Entscheid fällt am 18. Juni. Die ersten Zertifikate sollen aber schon ab dem 7. Juni ausgestellt werden.