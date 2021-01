Keine Nothilfe : Bundesrat lässt Tausende Firmen im Stich

Mindestens 6000 Unternehmen erhalten trotz erneuter Zwangsschliessung keine Härtefallentschädigung vom Staat.

Doch längst nicht alle Betriebe, denen der Staat ihre Tätigkeit verbietet, erhalten eine Entschädigung , wie die «SonntagsZeitung» berichtet . Unternehmen, die nach dem 1. März 2020 gegründet wurden, sind davon ausgenommen – und auch Firmen, die einzig aufgrund einer Fusion, einer Übernahme oder einer Umstrukturierung neu im Handelsregister eingetragen sind. Betroffen sind nach einer Hochrechnung rund 6000 Firmen. Diese Ungleichbehandlung sei diskriminierend, schrieb der Gewerbeverband am Freitagabend in einem Brief an Finanzminister Ueli Maurer. Es brauche «dringende Korrekturen und Anpassungen an diesen Entschädigungsinstrumenten».