Die Läden dürfen am 1. März wieder öffnen. Auf die Forderung nach einer schnellen Öffnung der Restaurants trat der Bundesrat aber nicht ein: Deren Öffnung erwägt er höchstens, sollte sich die Corona-Lage in den nächsten Wochen super entwickeln. Auch Fitnesscenter oder Kinos bleiben vorderhand zu.

Bundespräsident Guy Parmelin begründete dies mit den Virusvarianten, die sich weiterhin ausbreiteten. «Die epidemiologische Lage ist weiterhin sehr fragil, die Zahlen beginnen wieder zu steigen, der Bundesrat kann diese Entwicklung nicht ignorieren.» Er stellte einen zweiten Lockerungsschritt für den 22. März in Aussicht. Dafür müssen aber strenge Kriterien erfüllt sein.

Wirtschaft fordert schnellere Lockerungen

«Bevölkerung und Betriebe werden schikaniert»

Dass der Bundesrat nicht einmal die Öffnung der Restaurant-Terrassen erlaube, sei eine reine Machtdemonstration, für die es keine Datenbasis gebe. So liege Graubünden trotz geöffneter Ski-Terrassen bei den massgebenden Indikatoren massiv unter dem Schweizer Durchschnitt. «Die Menschen wollen leben. Mit dieser Politik macht der Bundesrat die gesunde Bevölkerung krank», sagt Präsident Marco Chiesa.

«Neues Hochschiessen der Fallzahlen wäre verheerend»

Auch die SP begrüsst, dass der Bundesrat «an seinem vernünftigen Kurs festhält und wissenschaftlich abgestützte Öffnungsschritte plant». Zusammen mit der Impfkampagne gebe diese Lockerungsstrategie der Bevölkerung eine Perspektive für Frühling und Sommer. Die Unternehmen erhielten mehr Planungssicherheit. «Zu schnelle Lockerungen würden die Fortschritte der letzten Wochen zunichtemachen», schreibt die Partei.



Auch die Mitte begrüsst, die «wesentlichen Lockerungen» ab dem 1. März. Sie bedauert gleichzeitig, dass der Bundesrat an der für Familien nicht praktikablen 5-Personen-Regel in Innenräumen festhält. Die Partei ruft dazu auf, das bisher Erreichte nicht aufs Spiel zu setzen. «Wir brauchen dringend wieder mehr Zusammenhalt und Solidarität statt Polarisierung und Spaltung in unserem Land.»