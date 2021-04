Bundesrat-Entscheidung - Festivalsommer 2021 soll möglich sein

Open Airs, Festivals und Sportmatches wurden wegen des Coronavirus monatelang in einen Tiefschlaf versetzt. Am Mittwoch machte der Bundesrat der Branche erstmals wieder Hoffnungen für Wiedereröffnungen. Mit der Zunahme der Impfungen und abhängig von der epidemiologischen Lage könnten Grossveranstaltungen ab Sommer 2021 wieder möglich werden, gab er bekannt.

Bewilligung für Veranstaltungen mit 3000 Personen ab Juli

Die Kantone sollen ab Ende Mai Grossveranstaltungen mit bis zu 3000 Besucherinnen und Besuchern unter restriktiven Auflagen bewilligen können, sofern diese nach dem 1. Juli 2021 durchgeführt werden. Ab 1. September soll diese Obergrenze auf 10'000 Personen angehoben werden. Diese Daten und Teilnehmerzahlen sind kein Öffnungsplan: Ob solche Veranstaltungen dann auch wirklich durchgeführt werden können, wird der Bundesrat erst später entscheiden. Die Kantone müssen die Bewilligungen widerrufen oder zusätzliche Einschränkungen erlassen, wenn sich die epidemiologische Lage so verschlechtert, dass die Durchführung der Grossveranstaltung nicht mehr möglich oder das Contact Tracing nicht mehr gewährleistet ist. In diesem Falle greift der Schutzschirm (siehe Box).

Pilotphase im Juni mit 300 bis 600 Personen

Der Bundesrat hat auch festgelegt, welche Schutzmassnahmen erfüllt sein müssen, damit ein Kanton die Durchführung einer Grossveranstaltung bewilligen kann. Im Zentrum stehen strenge Schutzkonzepte und die Vorgabe, dass nur geimpfte, negativ getestete und genesene Personen an solchen Veranstaltungen teilnehmen können, um das Übertragungsrisiko zu minimieren. Um die anspruchsvollen Schutzkonzepte zu testen, schlägt der Bundesrat eine Pilotphase vor. Kantone sollen ab Anfang Juni bis Ende Juni 2021 die Durchführung von drei ausgewählten Pilotveranstaltungen mit mindestens 300 und maximal 600 Personen bewilligen können. Diese Pilotveranstaltungen sollen zeigen, ob und wie die Schutzkonzepte für Grossveranstaltungen umgesetzt und die Kontrolle der Impf-, Test- und Genesungsnachweise sichergestellt werden können. Ebenso soll geprüft werden, ob die Verwendung von Selbsttests, die vor Ort und unter Aufsicht des Organisators durchgeführt werden können, praxistauglich ist. Der Bundesrat wird die Erfahrungen dieser Pilotveranstaltungen für die Umsetzung der weiteren Öffnungsschritte berücksichtigen. Bis im Sommer soll auch ein schweizweit einheitliches Covid-Zertifikat (fälschungssicherer Impf-, Test- und Genesenennachweis) vorliegen, womit die Kontrolle der Nachweise am Eingang wesentlich erleichtert wird.

Wer darf die Veranstaltungen besuchen?

Der Bundesrat hält für unabdingbar, gewisse Restriktionen für Grossveranstaltungen weiterhin vorzusehen. So dürfen Grossveranstaltungen im Sommer nur von getesteten, genesenen oder geimpften Personen besucht werden. Dies müsse zwingend über eine wirksame Zutrittskontrolle sichergestellt werden. Der Bundesrat erwähnt dabei Eintrittskontrollen. «Das Übertragungsrisiko kann nach heutigem Wissensstand zudem wesentlich minimiert werden, wenn nur negativ getestete, genesene oder geimpfte Personen an der Veranstaltung teilnehmen.»

Gelten die Schutzmassnahmen weiterhin?

Einschränkungen wie Kapazitätsbeschränkungen, Sitzpflicht im Zuschauerbereich in Innenräumen und Abstandsregeln sind laut dem Bundesrat aus heutiger Sicht auch ab Juli 2021 weiterhin notwendig. Auf diese Weise könnten der Personenfluss und der Publikumsbereich so gestaltet werden, dass enge Kontakte zwischen den Personen, wenn immer möglich, verhindert werden könnten.

Warum braucht es Schutzmassnahmen, wenn nur Geimpfte, negativ Getestete und Genesene zugelassen sind?

Definitiver Entscheid am 26. Mai

Der Bundesrat hat bei den Kantonen, den Städten und Gemeinden, den Dachverbänden der Sozialpartner, den betroffenen Branchenverbänden und -organisationen in den Bereichen Veranstaltungen und Sport, dem Rat der Religionen sowie den zuständigen Sachbereichskommissionen die Konsultation gestartet. Den Entscheid fällt er voraussichtlich am 26. Mai 2021. Bei den Öffnungsschritten in der Pandemie orientiert sich der Bundesrat an einem Drei-Phasen-Modell.