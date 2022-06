Bahn 2050: Bundesrat möchte Angebot auf kurzen Distanzen deutlich verbessern

Der Bundesrat möchte vor allem das Angebot auf kurzen und mittleren Distanzen verbessern. Dazu sollen zum Beispiel die S-Bahn-Angebote erweitert und Vorstadt-Bahnhöfe aufgewertet werden. Wie er in einer Medienmitteilung schreibt, gibt es in den Agglomerationen am meisten Potential für die Verlagerung von Verkehr auf die Schiene. Regionale Zentren sollen besser an die Agglomerationen gebunden und nötigenfalls neue Durchmesserlinien erstellt werden.