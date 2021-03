Der Bundesrat soll künftig in die Produktion von Impfstoffen investieren können. Das will das Parlament.

Am Mittwochmorgen hat der Nationalrat erneut über das Covid-Gesetz debattiert. Mit dem Entscheid, die rechtliche Grundlage für staatliche Investitionen in die Impfstoffproduktion im Covid-Gesetz zu verankern, sandte er ein klares Signal an den Bundesrat, die Situation bei der Impfstoffbeschaffung zu verbessern. Diese erhielt in den letzten Tagen zusätzliche Brisanz, weil dem Bundesrat vorgeworfen wird, im Frühling 2020 die Chance verpasst zu haben, mit Investitionen in die Produktion des Moderna-Impfstoffs bei Lonza der Schweiz frühzeitig Impfdosen zu sichern (siehe unten).