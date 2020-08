Abstimmung vom 27. September

Bundesrat spricht sich für zwei Wochen Vaterschaftsurlaub aus

Am Montag warben Gesundheitsminister Alain Berset und Stéphane Rossini, Direktor des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV), für die Vorlage.

Gesundheitsminister Alain Berset wirbt am Montag vor den Medien für einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. Der Bundesrat hatte die Vorlage ursprünglich abgelehnt. (Archiv)

Der Bundesrat setzt sich für einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub ein. Dieser soll im Fall einer Annahme der Vorlage am 27. September bereits Anfang 2021 in Kraft gesetzt werden, wie Gesundheitsminister Alain Berset am Montag vor den Bundeshausmedien sagte.