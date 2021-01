Zum ersten Mal hatte sich der Bundesrat am 28. Februar zu einem Krisengipfel getroffen. Drei Tage zuvor war die erste Corona-Infektion in der Schweiz nachgewiesen worden. Die Kommunikationsstrategen der Bundesratsmitglieder rieten ihnen, sich «aktiv an der Front» zu zeigen. So habe es äusserst viele Fototermine und auch Pressekonferenzen gegeben. Doch damit es nicht zu Vorwürfen kommt, einzelne Mitglieder würden sich profilieren wollen, sollten die Auftritte «gut begründet» sein, wie es im Protokoll der «Taskforce Kommunikation Corona» heisst.