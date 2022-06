Medienkonferenz des Bundesrats: Bundesrat nimmt neuen Anlauf für eine elektronische Identitätskarte 

Darum gehts bei der E-ID

Die Notwendigkeit der Schaffung einer E-ID ist grundsätzlich unbestritten. 2021 lehnte die Stimmbevölkerung eine entsprechende Initiative jedoch ab. Kritisiert wurde vor allem der mangelnde Datenschutz, auch weil die dafür benötigte Infrastruktur in privaten und nicht in staatlichen Händen lag. Nun nimmt der Bundesrat einen neuen Anlauf. Den Datenschutz will der Bundesrat durch das System selber (Privacy by Design), die Minimierung der nötigen Datenflüsse (Prinzip der Datensparsamkeit) und eine dezentrale Datenspeicherung gewährleisten. Ausserdem soll die E-ID künftig auf einer staatlich betriebenen Infrastruktur beruhen. Der Gesetzesentwurf geht nun die Vernehmlassung.