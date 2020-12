Bundesrat : Guy Parmelin wegen Corona-Mutation in Quarantäne

Weil Guy Parmelin sich Mitte Dezember in Grossbritannien aufgehalten hat, muss der Bundesrat nun in Quarantäne.

Einreisende aus Grossbritannien und Südafrika müssen sich in Quarantäne begeben, hat der Bundesrat am Montag entschieden. Betroffen von der Massnahme ist auch der Bundesrat selbst, wie «Blick» berichtet. Guy Parmelin muss sich ebenfalls in Quarantäne begeben, schreibt die Zeitung. Der Wirtschaftsminister hielt sich vor einer Woche in Grossbritannien auf. Dort unterschrieb er gemeinsam mit der britischen Handelsministerin Elizabeth Truss ein Abkommen.