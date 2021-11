SVP kritisiert «ideologische Agenda» – Bundesrat plant mehr Tempo-30-Zonen, SVP wirft ihm Überheblichkeit vor

Bundesrat will auch Carpooling fördern

Der Bundesrat will auch Fahrgemeinschaften fördern. Etwa mit einer exklusiven Nutzung von Fahrstreifen für Carpooling. Er will dafür das neue Symbol «Mitfahrgemeinschaften» in die Signalisationsverordnung aufnehmen und dieses auf Zusatztafeln bei Fahrverboten oder dem Signal «Busfahrbahn» anbringen lassen.