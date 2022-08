Konzept des Bundes : Bundesrat plant Notstrom-Reserve für den Winter

Mit einem Zusatzvorrat in den Speicherseen will die Schweiz einem drohenden Strommangel entgegenwirken.

Die Speicherseen waren in den letzten zehn Jahren am Ende des Winters jeweils immer zu circa zehn oder mehr Prozent gefüllt, was einer Stromreserve von etwa 900 GWh entspricht. Das ist mehr, als die von der Elcom veranschlagte Reserve. Wegen diverser Faktoren sei die Versorgungssituation im kommenden Winter schwieriger als in gewöhnlichen Jahren. Mit der Reserve werde sichergestellt, dass kurze unvorhersehbare Ereignisse überbrückt werden können.