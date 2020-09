Am Rhonegletscher wurden deshalb spezielle Massnahmen getroffen. Schutzdecken sollen das Abschmelzen des Eises verhindern oder zumindest verzögern (18. Juli 2020).

Die in milden Farben gestreiften Fahnen hängen schon seit Monaten an Schweizer Balkonen und Gartenzäunen. Die Gletscher-Initiative wurde Ende 2019 nach sieben Monaten Sammeln mit 112’000 Unterschriften eingereicht. Nun geht das Volksbegehren einen weiteren Schritt in Richtung Abstimmung. Heute Mittwoch eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum direkten Gegenentwurf zu Initiative.