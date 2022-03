Vorstoss von grüner Nationalrätin – Bundesrat prüft Gratis-GA für Flüchtende aus der Ukraine

Gratis-GA für alle Aufgenommenen?



Offenbar besteht betreffend Reisemöglichkeiten von Personen aus der Ukraine in der Schweiz Verwirrung. So twitterte der frühere SP-Kampagnenmitarbeiter Marco Kistler am Montag: «War heute am Bahnhofschalter und da waren auch verzweifelte Leute, die erfolglos versucht haben, Tickets mit ukrainischem Geld zu kaufen. Dachte die können gratis fahren? Personal wusste von nichts…»