«Bedarfsorientierte Dienstpflicht» : Bundesrat prüft obligatorische Dienstpflicht auch für Frauen

Der Bundesrat kratzt an einem Tabu: Um die Bestände von Armee und Zivilschutz sicherzustellen, überprüft er neue Dienstpflicht-Modelle – eines davon sieht den obligatorischen Dienst auch für Frauen vor.

Noch nie zuvor sind so viele Rekrutinnen in die Armee eingetreten …

Der Bundesrat will den Bestand von Armee und Zivilschutz langfristig sicherstellen, wie er in einem Communiqué schreibt. Er prüft dazu vertieft zwei alternative Dienstpflichtvarianten – die «Sicherheitsdienstpflicht», in der der heutige Zivildienst und Zivilschutz zusammengelegt würden, sowie die «bedarfsorientierte Dienstpflicht», bei der die Dienstpflicht auf Schweizerinnen ausgedehnt würde. Zudem wird geprüft, die Teilnahme am Orientierungstag der Armee auch für Frauen obligatorisch zu machen.