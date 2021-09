Medienkonferenz Simonetta Sommaruga - Bundesrat reagiert mit neuem Gesetz auf abgelehnte CO2-Vorlage

Nachdem die Schweizerinnen und Schweizer gegen das CO2-Gesetz gestimmt hatten, hat der Bundesrat am Freitag über das weitere Vorgehen in Sachen Klimapolitik entschieden. An dem Ziel, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 zu halbieren, hält er fest, wie das Bundesamt für Umwelt in einer Medienmitteilung schreibt.