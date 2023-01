Energiepolitik: Albert Rösti schliesst Neubau von AKW nicht aus

Am Mittwoch machte Albert Rösti am Stromkongress in Bern einige Aussagen, die ein Vorgeschmack auf seine Energiepolitik sein dürften. So möchte sich der Neo-Bundesrat den Bau neuer Kernkraftwerke offenhalten. Zudem sollen die bestehenden Kraftwerke unbedingt 60 Jahre laufen und nicht «unnötig früh» abgestellt werden. Der Meiler von Leibstadt wäre dann bis ins Jahr 2044 in Betrieb.