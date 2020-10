Gurría-Nachfolge : Bundesrat schickt Philipp Hildebrand ins Rennen um OECD-Chefposten

Der Bundesrat will den ehemaligen Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank (SNB) Philipp Hildebrand als Nachfolger für den Chef-Posten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ins Rennen schicken.

«Dank seiner langjährigen Erfahrung in Spitzenpositionen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor in der Schweiz, aber auch auf internationaler Ebene ist Philipp Hildebrand der ideale Kandidat», teilte der Bundesrat am Mittwoch mit.