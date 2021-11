Steigende Fallzahlen – Bundesrat sieht von Verschärfungen ab und überlässt Kantonen das Ruder

Der Bundesrat rechnet damit, dass sich die Situation in den nächsten Wochen weiter verschärft.

Die Pandemie hat die Schweiz wieder eingeholt. Mit über 8500 neuen Fällen erreichte die Zahl der laborbestätigten Infektionen am Mittwoch einen Rekord. Der Bundesrat schätzt die Situation als «kritisch» ein, wie er in einer Medienmitteilung bekanntgab. Die täglichen Neuinfektionen hätten einen neuen Jahreshöchststand erreicht und die exponentielle Entwicklung setze sich fort. Die Zahl der Hospitalisationen steige etwas verzögert ebenfalls kontinuierlich an, hauptsächlich bei den ältesten Bevölkerungsgruppen.