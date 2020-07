Berg nach Rassist benannt

Bundesrat soll nun das Agassizhorn umbenennen

Das Agassizhorn soll seinen Namen behalten, obwohl Naturforscher Louis Agassiz ein Rassist war. Historiker Hans Fässler reagiert enttäuscht auf den Entscheid und fordert vom Bundesrat nun ein Eingreifen.

Die drei Standortgemeinden Grindelwald BE, Guttannen BE und Fieschertal VS wollen das Agassizhorn nicht umbenennen. Der Naturforscher Louis Agassiz sei zwar ein Rassist gewesen, eine Umbenennung des Berges könne das in der Geschichte Geschehene jedoch nicht ungeschehen machen, so der Tenor.