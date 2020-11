Donald Trump kürte sich bereits am Mittwoch zum Sieger – obwohl noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind.

Darum gehts US-Präsident Donald Trump rief trotz unvollständigen Abstimmungsresultats seine Wiederwahl aus.

Eine Petition verlangt, dass die Schweizer Regierung einen Sieger der US-Wahlen erst anerkennt, wenn alle Stimmen ausgezählt sind.

Noch sind in den USA nicht alle Stimmen ausgezählt. Das hielt den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump nicht davon ab, sich bereits am Mittwoch zum Wahlsieger zu küren. «Ehrlich gesagt, haben wir diese Wahlen gewonnen», behauptete der Republikaner. Das unverfrorene Verhalten gegenüber seinem demokratischen Kontrahenten Joe Biden bewegt auch in der Schweiz, während das Kopf-an-Kopf Rennen um die Swing-States auf der anderen Seite des Atlantiks weitergeht.

Die Internetplattform Campax nimmt mit der Petition #HonourEveryVote die Schweizer Regierung in die Pflicht: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP) und Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) sollten die Anerkennung eines Siegers der US-Präsidentschaftswahlen verweigern, bis alle Stimmen ausgezählt seien, lautet ihr Aufruf an die beiden Bundesräte.

Über 5700 Unterschriften

Weiter fordern die Unterzeichnenden von der Regierung, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Wünsche des US-amerikanischen Wahlvolks zu respektieren und einen friedlichen Machtwechsel oder die Beibehaltung der Macht in den Vereinigten Staaten im Einklang mit dem Gesetz zu gewährleisten. Gestartet wurde die Petition am Mittwoch. Am Donnerstagmorgen wurde sie bereits von über 5700 Personen unterzeichnet.

Die Petitionäre begründen ihren Aufruf mit einem «gefährlichen Moment in der Weltgeschichte». Die Situation in den USA entwickle sich zu einem «antidemokratischen Pulverfass, das Gewalt und Chaos nicht nur in den USA, sondern weltweit auslösen» könne. «Sei es Klimaschutz oder die Gleichberechtigung ethnischer Gruppen – bei dieser Wahl könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen.»

«Amerikanische Krise abwenden»

Die Ergebnisse der amerikanischen Wahlen haben laut Campax Auswirkungen auf die ganze Welt. Die Petition nimmt die Schweizer Regierung in die Pflicht, weil die Schweiz berühmt sei für ihre Neutralität, ihre Demokratie und ihr Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Stabilität.

Deshalb steht für Campax fest: «Wenn Regierende wie Bundespräsidentin Sommaruga und Aussenminister Cassis deutlich machen, dass sie nicht zulassen, dass die US-Demokratie niedergerissen wird, kann diese amerikanische Krise mit globalen Folgen abgewendet werden.»

An der Medienkonferenz zu neuen Corona-Entscheiden sagte am Mittwoch Bundesratssprecher André Simonazzi, der Bundesrat beobachte die Wahlen in den USA, warte aber die Auszählung für eine Bewertung ab.