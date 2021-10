Neues Medikament – «Bundesrat sollte Covid-Wunderpille schnell reservieren»

Molnupiravir

Das Medikamant Molnupiravir der Herstellerfirmen Merck und Biotherapeutics schnitt in Studien mit ermutigenden Ergebnissen ab. Von 385 ungeimpften Risikopatientinnen und -patienten mit Covid wurden laut der «SonntagsZeitung» halb so viele (28) ins Spital eingeliefert wie bei einer Vergleichsgruppe (53) von 377 Personen, die mit einem Placebo behandelt wurde.Zudem starb in der Patientengruppe, die das Medikament erhielt, nach 29 Tagen keine einzige Person, wogegen in der anderen Gruppe acht Personen nicht überlebten. Noch vor Weihnachten soll die Pille auf den Markt kommen.