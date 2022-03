15 Prozent für Konzerne - Bundesrat startet Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung

Am Freitag hat der Bundesrat in einer Sitzung beschlossen, die dazu nötige Verfassungsnorm etappenweise umzusetzen.

Die OECD (Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa) will mit einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen von 15 Prozent mehr Fairness herstellen. Am Freitag hat der Bundesrat einen Beschluss für die Umsetzung einer «Ergänzungssteuer» in die Vernehmlassung geschickt, welche bei den grossen Unternehmensgruppen die Differenz zwischen einer allfälligen tieferen Besteuerung und der Mindeststeuer von 15 Prozent ausgleicht.