Gipfeltreffen - Bundesrat trifft russischen Präsidenten Putin

Am Mittwoch, 16. Juni 2021, trifft der Bundesrat Wladimir Putin. In der «Villa La Grange» in Genf findet das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin statt. Im Rahmen dieses Gipfels sind auch Treffen zwischen der Schweiz und den USA und der Schweiz und Russland angesetzt. Dabei werden bilaterale Themen im Vordergrund stehen, heisst es in einer Mitteilung des Bundes. Auch bestätigt Bundesrat Guy Parmelin das Treffen auf Twitter.

Grosses Medieninteresse

Dass der USA-Russland-Gipfel in Genf stattfindet, sei Ausdruck des Vertrauens, das die USA und Russland der Schweiz entgegenbringen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Die Schweiz unterhält zu beiden Staaten langjährige, gute Beziehungen und pflegt einen offenen und transparenten Dialog.»

Das Interesse am Gipfel ist gross, erwartet werden in Genf über 1000 Medienschaffende. Bund und Kantone würden umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das Bundesamt für Polizei (fedpol) erstellt im Vorfeld detaillierte Gefährdungsbeurteilungen. Auf dieser Grundlage werden Sicherheitsmassnahmen festgelegt, die unter Leitung der Kantonspolizei Genf und in Koordination mit fedpol den Sicherheitsverantwortlichen der ausländischen Delegationen und mit Unterstützung von Polizistinnen und Polizisten aus anderen Kantonen und der Armee umgesetzt werden. Es wurden zudem verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Sicherheit des Luftraums während des Gipfels zu gewährleisten. So wird namentlich die Überwachung des Luftraums durch die Luftwaffe verstärkt und der Luftraum wird für den zivilen Luftverkehr eingeschränkt. In Ergänzung des Sicherheitsdispositivs der kantonalen Behörden stellt die Armee auch Material und bis zu 1000 Armeeangehörige im Assistenzdienst zur Verfügung. Diese Massnahmen sollen die lokalen Behörden unterstützen und entlasten. Sie wurden vom Bundesrat an seiner Sitzung vom 11. Juni 2021 genehmigt.