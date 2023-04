Steigende Asylzahlen: Bundesrat will mehr Asylunterkünfte schaffen

Der Bundesrat hat darum am 26. April 2023 entschieden, bei Bedarf zusätzliche Unterbringungsplätze für Asylsuchende zu schaffen.

Der Bundesrat hat am Mittwoch entschieden, bei Bedarf zusätzliche Unterbringungsplätze für Asylsuchende zu schaffen. Damit sollen die ausgelasteten Kollektivstrukturen von Bund und Kantonen entlastet werden, schreibt der BR in einer Medienmitteilung.

Die monatlichen Eintritte ins Schweizer Asylsystem liegen im laufenden Jahr bei 1600 bis 1800 Gesuchen, meldet der BR. In seinem wahrscheinlichsten Szenario rechnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) für 2023 mit 27’000 Asylgesuchen (+/- 3000) in der Schweiz. Hinzu kommen aktuell rund 66’000 Personen mit Schutzstatus S, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind.