«Wie soll das gehen?» - Bundesrat überrumpelt Clubs mit Turbo-Öffnungen

Zurück in den Club geht es vorerst nur mit Covid-Zertifikat. Doch bereits ab dem 26. Juni soll das möglich sein, gab der Bundesrat am Mittwoch bekannt.

Dass bereits in zwei Tagen wieder unbeschwert gefeiert werden kann, sorgt bei den Clubs für Chaos. Überrascht ist auch Alexander Bücheli, Geschäftsführer der Bar & Club Kommission Zürich. «Das ist ein ziemlich sportlicher Zeitplan. Clubs sind keine Maschine, die man an- und abstellt, das kulturelle Programm muss geplant und organisiert, Personal aufgestellt und Getränke eingekauft werden.»

Clubs atmen auf

Öffnung erst in einigen Wochen

So wirklich bereit für die grosse Opening-Party am Samstag scheint kaum ein Club zu sein. Zu kurz sei die Zeit für die Vorbereitung des Partybetriebs. «Wir sind davon ausgegangen, dass wir erst im Juli öffnen können. Schon nur wegen des Personals müssen wir jetzt abklären, ob für dieses Wochenende eine Öffnung schon möglich ist», sagt etwa Philipp Katriner vom Rok Club in Luzern. Er werde wohl beim Kanton anfragen, wie viele der 18- bis 35- Jährigen bereits ein Covid-Zertifikat hätten. «Sonst kommt es noch so, dass wir öffnen, aber nur wenige eintreten lassen dürfen. Da sind wir jetzt intensiv am Planen».