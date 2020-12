Der Bundesrat wird am 6. Januar die Lage neu beurteilen.

Am 6. Januar wird er die Lage erneut analysieren.

In der Schweiz gibt es keine Corona-Verschärfungen.

Der Bundesrat hat eine detaillierte Analyse der aktuellen epidemiologischen Situation vorgenommen. Diese bleibt aufgrund des hohen Ansteckungsniveaus und des Auftretens von zwei neuen Virusvarianten in der Schweiz «besorgniserregend».

Wie es in einer Mitteilung des Bundesrats heisst, kommt es derzeit allerdings nicht zu Verschärfungen der Massnahmen. Der Bundesrat sieht die aktuellen Beschränkungen als angemessen. Am 6. Januar wird die Lage in der Schweiz neu beurteilt.