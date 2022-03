Krieg in der Ukraine : Bundesrat verschärft Sanktionen gegen Belarus

Der Bundesrat verbietet mit einer Totalrevision der «Verordnung über Massnahmen gegenüber Belarus» Exporte im Güter- und Finanzbereich.

Sie ziehen die Schraube an: Der Bundesrat verbietet ab sofort den Export von Dual-Use-Gütern nach Belarus.

Die Sanktionen treten unmittelbar in Kraft, ab Mittwoch um zwölf Uhr.

Die EU hatte am 2. und 9. März 2022 im Zusammenhang mit der Mitverantwortung von Belarus für die schweren Völkerrechtsverletzungen durch Russland in der Ukraine ihre Sanktionen gegenüber Belarus ausgeweitet. Der Bundesrat hat nun Mittwoch beschlossen, sich diesen Massnahmen vollständig anzuschliessen.

Dabei handelt es sich primär um Güter- und Finanzsanktionen. Diese sind sehr stark an die Massnahmen angelehnt, welche die EU und die Schweiz bereits gegenüber Russland verhängt hatten. Die Änderungen treten am 16. März um zwölf Uhr in Kraft.