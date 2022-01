China : Bundesrat verzichtet auf Besuch bei den Olympischen Winterspielen

Angesichts der unsicheren Pandemie-Situation reist der Bundesrat nicht zu den Olympischen Winterspielen in Peking.

Vom 4. Februar bis zum 13. März 2022 finden in China die 24. Olympischen und Paralympischen Winterspiele statt. Unter Berücksichtigung der weiterhin angespannten Pandemie-Situation in der Schweiz – und da in China während der Spiele wegen gesundheitsbedingter Einschränkungen keine substantiellen bilateralen Treffen oder Kontakte mit Schweizer Athletinnen und Athleten möglich wären – hat der Bundesrat am Montag entschieden, auf eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Beijing zu verzichten. Der Bundesrat wird die Schweizer Athletinnen und Athleten von zu Hause aus anfeuern.