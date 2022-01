Entscheide am Mittwoch – Bundesrat verzichtet wohl auf weitergehende Massnahmen

Gesundheitsminister Alain Berset will vorsichtig bleiben.

29’142 neue Ansteckungen vermeldete das Bundesamt für Gesundheit BAG am Dienstag, während der vergangenen Woche lagen die Zahlen auf vergleichbarer Höhe. Das sind zwar hohe Zahlen, die Intensivstationen der Schweizer Spitäler sind aber derzeit «nur» mit 270 Personen belegt. Die Lage scheint damit einigermassen stabil. Möglicherweise sei damit der Höchststand erreicht, vermeldete am Dienstag die wissenschaftliche Taskforce des Bundes. Dennoch gelte es, vorsichtig zu bleiben, mahnte Virginie Masserey vom BAG.

Wie lange dauern die Massnahmen noch?

Einige Punkte dürften aber durchaus intensiv diskutiert werden. So etwa die Dauer der aktuellen Massnahmen wie 2G oder die Homeoffice-Pflicht. Während mehrere Kantone laut «Blick» darauf drängen, diese Ende Februar zu beenden, tendiert der Bundesrat dazu, die Frist bis Ende März zu verlängern – obwohl bürgerliche Vertreter der Regierung wie Ueli Maurer oder Guy Parmelin eine Verkürzung wohl begrüssen würden. Auch die Homeoffice-Pflicht möchte man im Wirtschaftsdepartement gerne etwas abschwächen.

In Bezug auf die Quarantäne gibt es Bestrebungen, zur Option Selbstquarantäne ohne behördliche Anordnung zu wechseln, wie es eine Mehrheit der Kantone wünscht. Angesichts der am Limit laufenden Testkapazitäten und einem «stark limitierten» Contact Tracing würden die Stände gerne auf Selbstverantwortung setzen. Dass dies der Bundesrat auch so sieht, ist laut dem «Blick» aber angesichts einer wohl sehr hohen Dunkelziffer von Ansteckungen eher unwahrscheinlich.