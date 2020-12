Der Bundesrat will schneller auf die steigenden Corona-Fallzahlen reagieren können. Wie die «Sonntagszeitung» schreibt, will die Landesregierung am Freitag einen neuen Mechanismus einführen – ein sogenanntes Ampelsystem.

Bundespräsidentin Sommaruga sagte am Freitag: «Der Bundesrat will vorbereitet sein, wenn die Ansteckungen in einzelnen Kantonen oder Regionen nochmals stark zunehmen.» Künftig müsse der Bundesrat in solchen Fällen «sehr rasch» Entscheide fällen können. Ab wann das Ampelsystem gilt, ist noch unklar.