Neue Massnahmen - Bundesrat will Covid-Zertifikat für Beizen, Clubs und Fitnesszentren

Der Bundesrat zieht im Kampf gegen das Coronavirus in der Normalisierungsphase ein neues Register. Wie im Drei-Phasen-Modell vorgesehen, sieht er dabei eine Ausdehnung der Zertifikatspflicht vor, wie er am Mittwoch nach der Sitzung bekannt gab. Er begründet die Massnahme damit, dass die Spitaleinweisungen von Corona-Patientinnen und -Patienten seit ein paar Wochen stark zu nähmen (siehe Box).

«Anders als in früheren Infektionswellen soll auf die Schliessung ganzer Branchen oder Verbote von bestimmten Aktivitäten verzichtet werden», schreibt der Bundesrat. Mit dem Zertifikat werde das Übertragungsrisiko reduziert, weil nur noch Personen zusammenträfen, die nicht ansteckend seien oder ein geringes Risiko aufwiesen, ansteckend zu sein. Bei den Kantonen und Sozialpartnern gibt der Bundesrat bis am 30. August folgende Massnahmen in Konsultation: