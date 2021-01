Der Bundesrat hat an einer ausserordentlichen Sitzung die Corona-Massnahmen diskutiert. Das sind die wichtigsten Punkte:

Die Beurteilung der Lage

Laut dem Bundesrat spiegeln die Fallzahlen die epidemiologische Lage derzeit nur ungenügend wieder. «Zwar sind die Fallzahlen in den letzten Tagen etwas gesunken, es wurden aber auch deutlich weniger Tests durchgeführt. Ein erneuter Anstieg der Fallzahlen nach den Feiertagen ist nicht ausgeschlossen», schreibt der Bundesrat. Ausserdem erhöhe auch das Auftreten der neuen, leichter übertragbaren Virusvarianten die Wahrscheinlichkeit eines Wiederanstiegs.

Verlängerung des Beizen-Lockdowns

Gesundheitsminister Alain Berset und seine Kollegen rechnen nicht damit, dass die Fallzahlen in den nächsten Wochen deutlich sinken werden. Er schlägt vor, die Schliessung der Restaurants sowie der Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen um fünf Wochen bis Ende Februar zu verlängern. Damit soll für die betroffenen Betriebe und Mitarbeitenden Planungssicherheit geschaffen werden. Der Bundesrat führt nun eine Umfrage bei den Kantonen durch. Am 13. Januar will er definitiv über die Verlängerung entscheiden.