Landwirtschaft : Bundesrat will Gentech-Moratorium um vier Jahre verlängern

Das Moratorium für den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in der Landwirtschaft soll um weitere vier Jahre verlängert werden. Das hat der Bundesrat entschieden.

Gentechnisch veränderte Pflanzen sollen in der Schweiz weiterhin nur für die Forschung angebaut werden. (Symbolbild.)

Der Bundesrat schickte am Mittwoch den Entwurf für die entsprechende Änderung des Gentechnikgesetzes in die Vernehmlassung. Das Moratorium besteht seit 2005 und wurde seither dreimal verlängert. Ende 2021 würde es wieder auslaufen. Gentechnisch veränderte Organismen sollen somit in der Schweiz weiterhin nur zu Forschungszwecken angebaut werden.