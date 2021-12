Grundversorgung : Bundesrat will Internetgeschwindigkeit ausbauen

Der Bundesrat möchte die Internetgeschwindigkeit in der Grundversorgung ausbauen. Ab 2024 soll sie einen Hochbreitband-Zugang von 80 bzw. 8 Mbit/s umfassen.

Dies verkündete die dafür zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga am Freitag.

Der Bund will die Internetgeschwindigkeit in der Schweiz verbessern.

Die Internetgeschwindigkeit in der Grundversorgung soll ausgebaut werden.

Die Corona-Pandemie mit vermehrter Arbeit im Homeoffice oder mit Homeschooling hat verdeutlicht, wie wichtig zuverlässige und leistungsfähige Breitbanddienste sind. Das gilt für alle Bevölkerungskreise in allen Regionen der Schweiz.

Der Bundesrat will darum das Breitband-Angebot punktuell ausbauen und in der Grundversorgungskonzession entsprechend verankern: Ab 2024 soll ein Internetanschluss mit einer Down- und Upload-Geschwindigkeit von 80 Mbit bzw. 8 Mbit pro Sekunde das bisherige Mindestangebot von 10/1 Mbit/s ergänzen. Simonetta Sommaruga erklärte zur Zielsetzung: «Es gehört zur DNA der Schweiz, dass bei uns keine Region abgehängt wird.»