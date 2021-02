Der Bundesrat will dem UNO-Migrationspakt beitreten.

Weil er der Unterzeichnungszeremonie in Marrakesch fernblieb, setzte es Kritik.

Bereits 2018 stimmte der Bundesrat dem Schweizer Beitritt zum UNO-Migrationspakt zu, danach legte er die Sache auf Eis und wollte das Parlament entscheiden lassen. Das Fernbleiben von der Unterzeichnungszeremonie in Marrakesch führte zu viel Kritik. Nun hat die Regierung an der Sitzung vom Mittwoch die entsprechende Botschaft verabschiedet. Er bekräftigt damit die Position, wonach die Zustimmung zum UNO-Migrationspakt im Interesse der Schweiz ist. «Die Zielsetzungen des Migrationspakts stimmen mit den Schwerpunkten der Schweizer Migrationspolitik überein», wie es in einer Mitteilung heisst.