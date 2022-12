Modell : Bundesrat erteilt drittem Geschlecht eine Abfuhr

In einem Postulatsbericht hält der Bundesrat fest, dass das binäre Geschlechtermodell in der schweizerischen Gesellschaft nach wie vor stark verankert sei. Ein Änderung halt er nicht für sinnvoll.

Das soll auch in Zukunft so bleiben, schreibt der Bundesrat in einem Postulatsbericht am Mittwoch. Das binäre Geschlechtermodell sei in der schweizerischen Gesellschaft nach wie vor stark verankert. Eine Anpassung dieses Modells hält der Bundesrat nicht für sinnvoll. Eine Änderung des binären Geschlechtermodells würde darum eine Vielzahl von rechtlichen Anpassungen bei Bund und Kantonen nötig machen.