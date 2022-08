Verkehr: Bundesrat will mehr 30er-Zonen und Privilegien für Fahrgemeinschaften

Der Bundesrat beschloss am Mittwoch, dass Tempo-30-Zonen ohne Gutachten eingerichtet werden können.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, dass die Behörden Tempo-30-Zonen auf nicht verkehrsorientierten Strassen neu ohne Gutachten einrichten können. Wie er in einer Medienmitteilung schreibt, sollen damit bürokratische Hürden abgebaut und die Schaffung von Tempo-30-Zonen vereinfacht werden. Zusätzlich kann neu auch die «Erhöhung der Lebensqualität» als Grund für die Einführung der Zonen gelten. Ihre Anordnung soll weiterhin verfügt und veröffentlicht werden müssen.